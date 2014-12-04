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LTB Halk Müziği Korosu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Yararına Bir Konser Verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle dün akşam Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi yararına bir konser gerçekleştirdi.

LTB Halk Müziği Korosu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Yararına Bir Konser Verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle dün akşam Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi yararına bir konser gerçekleştirdi.

04 Aralık 2014 Perşembe 11:37
LTB Halk Müziği Korosu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Yararına Bir Konser Verdi
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 Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle dün akşam Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi yararına bir konser gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserin şefliğini Hasibe Aksaç yaparken, Bekir Kultaş da konuk solist olarak konsere katkı koydu.

Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği Halk Müziği Korosu konserini LTB Asbaşkanı Akın Aktunç’un yanı sıra Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Seçil Yıldırım, LTB Meclis Üyesi Sonuç Koyuncu da izledi.

HASDER’in halk dansları gösterileri ile renk kattığı etkinliğin tüm geliri Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’ne bağışlanacak.

AKTUNÇ: “ENGELLEMEYEN BİR ŞEHİR YARATMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, LTB olarak özel gereksinimli bireylere büyük önem verdiklerini belirterek, yeni yönetimin, göreve gelmesinin ardından ilk iş olarak Engellemeyen Şehirler Komisyonu’nu kurduğunu söyledi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB meclis üyeleri ile birlikte engellemeyen bir şehir yaratmak için büyük uğraş verdiklerini kaydeden Aktunç, bu yöndeki çalışmaların süreceğini söyledi.

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Ltb Halk Müziği KorosuLefkoşa Özel Eğitim Merkezi Yararına Bir Konser Verdi
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