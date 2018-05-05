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LTB Gençlik ve Spor Festivali Satranç Turnuvasıyla başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Gençlik ve Spor Festivali , Satranç Turnuvası ile başladı.

LTB Gençlik ve Spor Festivali Satranç Turnuvasıyla başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Gençlik ve Spor Festivali , Satranç Turnuvası ile başladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:37
LTB Gençlik ve Spor Festivali Satranç Turnuvasıyla başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Gençlik ve Spor Festivali , Satranç Turnuvası ile başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Satranç Derneği(LSD) organizasyonu ve LTB ile LTB Spor Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Minikler, Yıldızlar ve Küçükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvanın açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Asbaşkanı Akın Aktunç da katılarak çocuklarla birlikte turnuva heyecanına ortak oldu.

LTB TURNUVALARI İÇİNDE REKOR SAYIYA ULAŞILDI

Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden 3 kategoride toplam 100 sporcunun katıldığı turnuva LTB’nin düzenlediği satranç turnuvaları içerisindeki rekor katılım sayısı olarak da kayıtlara geçti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LSD Eğitim Sorumlusu Haluk Ramon Selçuk’un açılış konuşmalarıyla başlayan turnuva İsviçre sistemi üzerinden Yıldızlar ile Küçüklerde 5 tur ve Miniklerde 6 tur üzerinden oynanacak.

HARMANCI: “ÖNEMLİ OLAN SADECE KAZANMAK DEĞİL, BİRLİKTE SPORTMENCE MÜCADELE ETMEK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz yıllarda başarı ile gerçekleştirdikleri LTB Gençlik ve Spor Festivali ‘ni bu yıl yine farklı dallardaki turnuvalarla düzenlediklerini ve açılışı da satranç ile yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.

Bu alanda başarılı organizasyonlara imza attıkları LSD’ye de teşekkür eden Başkan Harmancı, “Bugün burada önemli olan sadece kazanmak değildir. Önemli olan birlikte, sportmence mücadele etmektir.   Herkese güzel maçlar, güzel zamanlar dilerim.” dedi.

“KADIN SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜYORUZ”

Bu arada, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle ve Telsim ana sponsorluğunda “Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz” sloganıyla Dereboyu Kumsal Park girişinden Surlariçi’ne yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş yarın saat 9.00’da başlayacak.

Son Güncelleme: 05.05.2018 16:53
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