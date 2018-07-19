LTB: “Gelibolu bölgesindeki eski köprü güzergahı Pazar günü trafiğe kapalı olacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gelibolu Bölgesi’nde bulunan eski köprü güzergahının Pazar günü 08:00-17:00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını bildirdi.
Açıklamada, Gelibolu bölgesinde bulunan eski köprüde ilerleyen süreçte mevcut yapı korunarak iyileştirme çalışmaları yapılabilmesi için zemin etüd çalışması yapılacağı için güzergahın trafiğe kapatılacağı ifade edildi.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Gelibolu Bölgesi’nde bulunan eski köprü güzergahının Pazar günü 08:00-17:00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını bildirdi.