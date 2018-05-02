LTB Engelsiz Atletizm Takımı, 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde...

İstanbul’da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni bugün yapılan açılış ile başladı. Şölende Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engelsiz Atletizm Takımı da yer alıyor.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, toplam 2 bin 100 özel sporcunun katılım sağladığı şölende LTB kafilesi 3’ü sporcu toplam 8 kişiden oluşuyor.



