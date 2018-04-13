LTB Emlak Vergisi artık İnternet’ten de ödenebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2018 yılı Taşınmaz Mal Vergilerinin (Emlak Vergilerinin) birinci taksit son ödeme tarihinin 30 Nisan 2018, ikinci taksit son ödeme tarihinin ise 30 Eylül 2018 olduğunu ve bu tarihlerden sonra yapılacak ödemelere gecikme zammı uygulanacağına dikkat çekti. Faturaları tarafına ulaşmayan mükellefler ise LTB Emlak Şubesi’ne müracaatla faturalarını alabilecek.

LTB, su faturası ve trafik cezası ödemeleri ile emlak vergisi ödemelerinde Lefkoşalılara kolaylık sağlama adına online ödeme seçeneğini de hayata geçirdi. Yurttaşlar bundan böyle www.lefkosabelediyesi.org adresinden emlak vergilerini online şekilde kredi kartı ile ödeyebilecek. Yerel yönetimlerde bir ilk olan internetten ödeme seçeneği sayesinde yurttaşlar, su faturası, emlak vergisi, trafik cezası gibi ödemelerini internetten yapabilecekler.

LTB Emlak Vergisi ücretleri ayrıca, LTB binasındaki vezne ve LTB 50. Yıl Fidanlığı ile Belediye Pazarı’nda (Bandabuliya) bulunan veznelerden de nakit, kredi kartı veya çek ile ödenebiliyor.