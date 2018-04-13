Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109802
ALTIN
175.886
DOLAR
4.0829
STERLİN
5.8228
EURO
5.0305
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
http://www.kibrismanset.com/guncel/garcia-4-gun-daha-tutuklu-kalacak-h200079.html
KAYIP ARANIYOR!
KAYIP ARANIYOR!
KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA!
KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA!
Lapta'da Hırsızlık
Lapta'da Hırsızlık
banner256
Flaş Haber
KAYIP ARANIYOR!
Kapat

LTB Emlak Vergisi artık İnternet’ten de ödenebilecek​​​​​​​

LTB Emlak Vergisi artık İnternet’ten de ödenebilecek​​​​​​​

13 Nisan 2018 Cuma 14:03
LTB Emlak Vergisi artık İnternet’ten de ödenebilecek​​​​​​​
banner238

LTB Emlak Vergisi artık İnternet’ten de ödenebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2018 yılı Taşınmaz Mal Vergilerinin (Emlak Vergilerinin) birinci taksit son ödeme tarihinin 30 Nisan 2018, ikinci taksit son ödeme tarihinin ise 30 Eylül 2018 olduğunu ve bu tarihlerden sonra yapılacak ödemelere gecikme zammı uygulanacağına dikkat çekti. Faturaları tarafına ulaşmayan mükellefler ise LTB Emlak Şubesi’ne müracaatla faturalarını alabilecek.

LTB, su faturası ve trafik cezası ödemeleri ile emlak vergisi ödemelerinde Lefkoşalılara kolaylık sağlama adına online ödeme seçeneğini de hayata geçirdi. Yurttaşlar bundan böyle www.lefkosabelediyesi.org adresinden emlak vergilerini online şekilde kredi kartı ile ödeyebilecek. Yerel yönetimlerde bir ilk olan internetten ödeme seçeneği sayesinde yurttaşlar, su faturası, emlak vergisi, trafik cezası gibi ödemelerini internetten yapabilecekler.

LTB Emlak Vergisi ücretleri ayrıca, LTB binasındaki vezne ve LTB 50. Yıl Fidanlığı ile Belediye Pazarı’nda (Bandabuliya) bulunan veznelerden de nakit, kredi kartı veya çek ile ödenebiliyor.

Son Güncelleme: 13.04.2018 15:08
Anahtar Kelimeler:
InternetEmlak VergisiLefkoşa Türk Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak
Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, KTAMS HEYETİNİ KABUL ETTİ
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, KTAMS HEYETİNİ KABUL ETTİ
İşte Çin'in kadın askerleri
İşte Çin'in kadın askerleri
10. MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ 27, 28 VE 29 NİSAN’DA...
10. MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ 27, 28 VE 29 NİSAN’DA...
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK…
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK…
AKINCI: “HEPİMİZ BU ÜLKEDE BU ADADA BARIŞ İSTİYORUZ, HUZUR İSTİYORUZ"
AKINCI: “HEPİMİZ BU ÜLKEDE BU ADADA BARIŞ İSTİYORUZ, HUZUR İSTİYORUZ"
KIBRIS VAKIFLARI’NIN KURULUŞUNUN 447. YIL DÖNÜMÜ VE İNGİLİZLERDEN KIBRIS TÜRK HALKI TARAFINDAN DEVRALINIŞININ 62. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
KIBRIS VAKIFLARI’NIN KURULUŞUNUN 447. YIL DÖNÜMÜ VE İNGİLİZLERDEN KIBRIS TÜRK HALKI TARAFINDAN DEVRALINIŞININ 62. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
MÜSİAD KIBRIS'TAN MİLLİ HAVA YOLU KURULMASINA MADDİ-MANEVİ DESTEK SÖZÜ
MÜSİAD KIBRIS'TAN MİLLİ HAVA YOLU KURULMASINA MADDİ-MANEVİ DESTEK SÖZÜ
LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU
LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim