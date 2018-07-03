LTB-Emaa Kurs Kayıtları 6 Temmuz’a Kadar...

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde verilecek sanat kurslarına kayıt, 6 Temmuz’a kadar yapılabilecek.



LTB’den verilen bilgiye göre, Çocuk Atölyesi, Baskı Resim, İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı, Desen ve Resim, Heykelin Halleri, Fotoğraf ve Fotoğrafik ve Bilgisayar Destekli Tasarım kursları hakkında bilgi edinmek veya kayıt için LTB Dış İlişkiler Birimi’ne başvurulabileceği kaydedildi.



Açıklamada, kayıtların 26 Haziran’da başladığı, Çocuk Atölyesi kursunun ise başladığı ifade edildi.



