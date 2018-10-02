LTB-EMAA Kış Dönemi Kurslar İçin Kayıtlar Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen kış dönemi kurslar için başvuru süreci başladı.
LTB’den yapılan yazılı açıklamada, başvuruların, 12 Ekim’e kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler bölümüne yapılması gerektiği belirtildi.
Kurslara 13 Ekim’de başlanacağı ve sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği ifade edildi.
Çocuklar için düzenlenen kursun ücreti 3 buçuk aylık süre için 400 TL, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 150 TL olduğu belirtildi.
KURSLAR
Baskı Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz , Yaş: 15 ve üzeri
Kontenjan: 10 Kişi, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Desen Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Arabahmet Art Studio
Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yer: Arabahmet Art Studio, Yaş: 15 ve üzeri
Resim ve Prensipleri
Kurs Sorumlusu:Toya Akpınar , Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Sol Atölye (Baf Sok. Lefkoşa Suriçi), Kontenjan : 10 Kişi
Salı Seramiği
Kurs Sorumlusu: Sinem Ertaner , Yer: Turkuaz Seramik Atölyesi (Arabahmet, Yiğitler Burcu), Kontenjan: 5 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri
İlüstrasyon ve Karakter Tasarımı
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan: 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri
Fotoğraf ve Fotografik Photoshop
Kurs Sorumlusu: Raif Mehmet Kızıl, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan:10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri
Kostüm Tasarımına Yolculuk
Kurs Sorumlusu: Gökçe Şener , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri
Çocuk Atölyesi
Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler
Cumartesi: 1. Grup 10:00 ile 11:00
2. Grup 11:30 ile 12:30
Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 4-6 ile 7-9
Ben Frida
Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Kontenjan: 14 Kişi, Yaş: 7-9
Ben Picasso
Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 10-14
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen kış dönemi kurslar için başvuru süreci başladı.