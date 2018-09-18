LTB-EMAA Çocuk Kursları Sergisi Açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde düzenlenen 2018 Yaz Dönemi Çocuk Kurslarının sergi açılışı yapıldı, kurslara katılan çocuklara belgeleri takdim edildi.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkent Sanat Merkezi’nde yer alan etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Zehra Şonya, kurslara katılan çocuklar ve aileleri ile sanatseverler katıldı.



BAŞKAN HARMANCI: “EMAA İLE BU YOLU KARARLI ŞEKİLDE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Eğitmenlerden Ozan Özgenler’in açılış konuşmasının ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı kısa bir değerlendirme yaparak, sanatın toplumlar geleceği açısından önemini vurguladı.



EMAA ile iş birliğinde üç yılı aşkın süredir gerçekleştirilen kursların sergi açılışına katılmaktan her daim büyük keyif aldığını, sanatla yetişen çocukları görmenin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Harmancı, kursa katılım ve ilginin her dönem artmaya devam ettiğini ifade etti.



LTB Başkanı Harmancı, etkinlikteki yoğun katılımın LTB ile EMAA’nın kardeşliklerinin ürünü olduğunu kaydederek, bu yolu yürümeye daha kararlı şekilde devam edeceklerini belirtti.

