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LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi

LTB BAŞKANI MEHMET HARMANCI, SANATIN TOPLUM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİNE DEĞİNDİ:

LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi

LTB BAŞKANI MEHMET HARMANCI, SANATIN TOPLUM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİNE DEĞİNDİ:

08 Temmuz 2018 Pazar 11:46
LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi

LTB BAŞKANI MEHMET HARMANCI, SANATIN TOPLUM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİNE DEĞİNDİ:
“AYDINLIK BİR GELECEĞİN ÖRÜLMESİ SANATLA BAŞARILABİLİR”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA)ortaklığında düzenlenen 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın sergi açılışı yapıldı ve kurslara katılanlara belgeleri takdim edildi. 
Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Zehra Şonya, kurslara katılan çocuklar ve aileleri ile sanatseverler katıldı.
BAŞKAN HARMANCI: “AYDINLIK BİR GELECEĞİN ÖRÜLMESİ SANATLA BAŞARILABİLİR”
Başkan Mehmet Harmancı, LTB olarak EMAA ile birlikte uzun yıllardır bu birlikteliği sergilediklerini anımsatarak üretkenliğin, bir arada oluşun ve aile ortamının geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Bahar Dönemi Sergisi’ni açarken, Yaz Dönemi kurs kayıtlarının da tamamlandığını, yine yoğun bir ilgi olduğunu belirten, Başkan Harmancı, “Demek ki kurslar Lefkoşalılar tarafından çok sevildi” dedi.
Harmancı, aydınlık bir gelecek örülmesinin sanatla başarılabileceğini, özgür bireyler yetiştirmenin bu açıdan önemli olduğunu vurgularken, birincil hedefin onları yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak, düşünebilecekleri, tartışabilecekleri ve farkındalıklarını ortaya koyabilecekleri ortamlar sağlamak olduğuna işaret etti ve bu işbirliği ile bunu başardıklarını belirtti.
BELGE ALAN ÇOCUKLAR DONDURMA KEYFİ YAPTI
Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından kurslara katılım gösterenlere belgeleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Zehra Şonya, Belediye Meclis Üyeleri ve kurs eğitmenleri tarafından takdim edildi. Etkinlik sonunda kursiyer çocuklara dondurma ikram edildi.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 15:46
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