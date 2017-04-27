LTB DUYURU

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Şht.Ecvet Yusuf Caddesi’nde gerçekleştirilecek geçici yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle 30 Nisan Pazar günü 08:00 ile 20:00 saatleri arasında caddenin bir kısmı (20 Temmuz Kahvesi önü, Lefkoşa giriş ve çıkış yönü) trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.





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