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23 Şubat 2017 Perşembe 08:00

LTB'den yeni hizmet

LTB'den özel gereksinimli bireyler için yeni hizmet

LTB'den yeni hizmet
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 Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile KTEZO (Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Lefkoşa’da ilk kez özel gereksinimli bireylere ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı.

Özel gereksinimli bireylerin ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve sosyal yaşam gibi hayati konularda ihtiyaçlarına vermek için yoğun çalışmalar sürdüren LTB, bu alanda önemli ve ülkemizdeki yerel yönetimler arasında bir ilk ve örnek olan uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, LTB Engellemeyen Şehir Birimi’nin tüm üyelerinin hiçbir ücret ödemeden faydalanabileceği hizmetler 21 Şubat Salı günü itibarı ile uygulanmaya başlandı.

Üyeler evlerinden alınıyor ve tekrar evlerine götürülüyorlar

Engellemeyen Şehir Birimi personelleri tarafından randevular alındıktan sonra LTB Engelsiz Otobüsü ve LTB engelsiz aracı ile evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler KTEZO’na bağlı Kuaförler Birliği ve Berberler Birliği’ne kayıtlı üye berber ve kuaförlerde çeşitli bakım-kesim hizmetleri alıyor ve yeniden evlerine götürülüyorlar.

Bir telefonla ücretsiz hizmet için randevu alınıyor

Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine yönelik ücretsiz olarak verilecek berberlik ve kuaförlük hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler LTB’nin 22 85 221(dahili 1436) numaralı telefondan Birim’e kayıt yaparak randevu alabilecekler.

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