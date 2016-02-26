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LTB Damacana Suların Sağlığa Uygun Olduğunu Açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşa’da satışa sunulan içme suyu işletmelerine ait&nbsp; damacana suların tüketiminde sakınca olmadığını duyurdu.

LTB Damacana Suların Sağlığa Uygun Olduğunu Açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşa’da satışa sunulan içme suyu işletmelerine ait&nbsp; damacana suların tüketiminde sakınca olmadığını duyurdu.

26 Şubat 2016 Cuma 13:38
LTB Damacana Suların Sağlığa Uygun Olduğunu Açıkladı
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşa’da satışa sunulan içme suyu işletmelerine ait  damacana suların tüketiminde sakınca olmadığını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, Devlet Laboratuarı Dairesi’nde  bu ay bazı damancana sularda yapılan su analizinin sonuçlarına göre, test yaptırılan  ürünlerinin tümünün mikrobiyolojik olarak tüketime uygun olduğu sonucunun çıktığı kaydedildi.

Su örneği alınan damacana sular şunlar: Yeşilırmak Su 19 Lt, Asya Su 19 Lt, Asya Su 11 Lt (tek kullanımlık), Aqua Fresh 19 Lt, Doğal Öz Su 19 Lt, Can Suyu 19 Lt, Mavi Su 19 Lt, Trodos Su 19 Lt, Evsu 19 lt, Cemer Su 19 Lt, ICY Su 19 Lt, ICY Su 19 Lt (tek kullanımlık), ICY 10 Lt (tek kullanımlık), Ulutaş Su 19 Lt, Buzlat Su 19 Lt, Kardağ Su 19 Lt, Tam Su 19 Lt.


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Ltb Damacana Suların Sağlığa Uygun Olduğunu
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