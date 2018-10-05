LTB Çocuk Kulübü’nden Haspolat’ta Ücretsiz Dans Kursu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çocuk Hakları Birimi Haspolat Çocuk Kulübü’ne üye çocuklara yönelik ücretsiz dans kursu düzenliyor.



LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan ve eğitmenliğini Melike Özyakar’ın üstlendiği dans kurslarına 9 Ekim Salı Günü başlanacak. Kurs, saat 16:30 ile 18:00 saatleri arasında Haspolat İlkokulu’nda yapılacak.



Açıklamada, kurslara kayıt yaptırmak isteyen kişilerin 0533 840 90 12 numaralı telefondan Melike Özyakar’a ulaşabilecekleri kaydedildi.



