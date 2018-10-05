banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94726
ALTIN
237.131
DOLAR
6.1098
STERLİN
7.9716
EURO
7.0453
Lefkoşa’da biri çocuk 5 kişi uyuşturucudan yakalandı
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çavuşoğlu tutuksuz yargılanacak
ÇAVUŞOĞLU TUTUKSUZ YARGILANACAK
Rötgenci tutuksuz yargılanacak
RÖTGENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
1 YERLİ VE 1 İTHAL...
banner282

LTB Çocuk Kulübü’nden Haspolat’ta Ücretsiz Dans Kursu

LTB Çocuk Kulübü’nden Haspolat’ta Ücretsiz Dans Kursu

05 Ekim 2018 Cuma 11:21
LTB Çocuk Kulübü’nden Haspolat’ta Ücretsiz Dans Kursu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  Çocuk Hakları Birimi Haspolat Çocuk Kulübü’ne üye çocuklara yönelik ücretsiz dans kursu düzenliyor. 

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan ve eğitmenliğini Melike Özyakar’ın üstlendiği dans kurslarına 9 Ekim Salı Günü başlanacak. Kurs, saat 16:30 ile 18:00 saatleri arasında Haspolat İlkokulu’nda yapılacak. 

Açıklamada, kurslara kayıt yaptırmak isteyen kişilerin 0533 840 90 12 numaralı telefondan Melike Özyakar’a ulaşabilecekleri kaydedildi. 

 

Son Güncelleme: 05.10.2018 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dpö Eylül Ayı Enflasyon Oranını Yüzde 6.20 Olarak Açıkladı
Dpö Eylül Ayı Enflasyon Oranını Yüzde 6.20 Olarak Açıkladı
“daü Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması” Pazara Günü
“daü Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması” Pazara Günü
Balon Balıklarının Karşılıkları Ödendi
Balon Balıklarının Karşılıkları Ödendi
Globalgap Sertifikasına Sahip Üreticilerin Ödemeleri Yapıldı
Globalgap Sertifikasına Sahip Üreticilerin Ödemeleri Yapıldı
Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü Çalışma Dairesi Güzelyurt Şubesi’ne Personel Alımı Yapılmasını İstedi
Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü Çalışma Dairesi Güzelyurt Şubesi’ne Personel Alımı Yapılmasını İstedi
Daü 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti
Daü 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti
Dışişleri Bakanı Özersay’ın Bm Kampı Açılımına Daü'den Destek
Dışişleri Bakanı Özersay’ın Bm Kampı Açılımına Daü'den Destek
Osman Paşa Caddesi Yarın Trafik Akışına Kapalı Olacak
Osman Paşa Caddesi Yarın Trafik Akışına Kapalı Olacak
Mağusa Gelişim Akademisi’nde Sinema Eğitimleri Başladı
Mağusa Gelişim Akademisi’nde Sinema Eğitimleri Başladı
Süt Bedelleri Ödenmeye Başladı
Süt Bedelleri Ödenmeye Başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim