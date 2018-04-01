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LTB BÖLGESEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği bahar dönemi bölgesel temizlik çalışmalarına başladığı bildirildi.

LTB BÖLGESEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği bahar dönemi bölgesel temizlik çalışmalarına başladığı bildirildi.

01 Nisan 2018 Pazar 12:05
LTB BÖLGESEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
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LTB BÖLGESEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği bahar dönemi bölgesel temizlik çalışmalarına başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, iki etaptan oluşacak “kapsamlı temizlikte” ilk etap çalışmalarına bu yıl Haspolat’tan başlandığı kaydedildi. 

İki ayrı ekibin yer aldığı çalışmalarda boş araziler dozerler ve kamyonlar aracılığıyla temizlenirken, diğer ekip de yol kenarlarında, sokak aralarında türeyen otların temizliğini üstleniyor. 

Haspolat bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin Hamitköy’e yoğunlaştığı açıklandı.

Buradaki çalışmaların yaklaşık 15 günde tamamlanması planlanırken, sıradaki bölgeler Dumlupınar ve Küçük Kaymaklı olarak açıklandı.

Lefkoşa’daki tüm bölgelerde yürütülecek çalışmaların Haziran içerisinde bitirilerek ilk etabın tamamlanması hedefleniyor. İlk etabın bitmesinin ardından 2. etap yaz temizlik çalışmaları başlayacak ve Eylül ayına kadar sürecek. 

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