LTB bir işyerinin faaliyetlerini Durdurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini, işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.
LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi, 8-12 Ekim arasında 70 işyerinde denetleme yaptı.
Denetimlerde 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini, işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.