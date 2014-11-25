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LTB Başkanından Şiddet Ve Ayrıma Yorum

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı..

LTB Başkanından Şiddet Ve Ayrıma Yorum

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı..

25 Kasım 2014 Salı 09:29
LTB Başkanından Şiddet Ve Ayrıma Yorum
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “ekonomik hayat içerisinde çeşitli zorluklara rağmen yer almaya çalışan kadının mesai saatleri dışında da toplumsal cinsiyet rollerinin kendisine yüklediği görevlerle başbaşa olması ve bunun kadının doğal görevi olduğu algısının kabul görmesinin bile tek başına şiddetin bir biçimi olduğunu” belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, “şiddet, içselleştirdiğimiz ve kanıksayarak hayatımıza devam ettiğimiz bir olgudur.  O kadar çok yaygın bir iletişimsizlik formudur ki şiddet; maalesef bu olay Kıbrıs’ta ciddi bir iletişim aracıymış gibi de kabul görmektedir” dedi.

Yakın geçmişte yaşanan bir kadın cinayetinin ardından, olayın failinin “karısını kıskanan, aşkı uğruna ölümü ve öldürmeyi göze alacak, popüler erkek” olarak sempatik bir şekilde anılmasının başka bir anlamı olamayacağını ifade eden Harmancı, “kadına yönelik şiddetin herhangi bir sebebe bağlanarak haklı gösterilmeye çalışıldığını” söyledi.

Harmancı, “Ne yazık ki mahallede arkadaşlarla, maçta hakemle, ofiste iş arkadaşlarımızla, iş yaşamında rakiplerle, mecliste vekillerin birbirleri ile yazılı, görsel, sosyal medyada, hastaneden parklara kamusal tüm alanlarda ve günün sonunda ailenin içinde çocuğumuz veya eşimizle, şiddetin fiziksel, psikolojik veya ekonomik herhangi bir haliyle her an yüzleşmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Genel kabul görmüş yaygın ifade biçimi olan  “bizde çok fazla şiddet yoktur” cümlesinin bile kendi içerisinde şiddetin ne kadar normalleştirilip görmezden gelindiğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Harmancı, kadınların günümüzde hala sosyal baskılar ve toplumsal normlar neticesinde kabul görüldükleri konum ve üzerlerine yıkılan sosyal sorumluluklar neticesinde şiddete çok daha açık bireyler olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu konuda yerel yönetimlerin sorumluluklarının ve öneminin farkında olduklarını belirten Harmancı, 2014 yılında devletin hala bütçesinde Kadın Sığınma Evi’ne yönelik olarak fonksiyonel bir açılım getiremediğini de üzülerek gözlemlediklerini söyledi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun hedeflerinden biri olan kadın sığınma evi projesi için çalışmaya ve ülkenin bu konularda çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle ortak girişimlerini sürdürdüklerini belirten Harmancı, “Beyin ve emek gücünün sadece tek bir cinsiyet hegemonyasında olması ile yol alamayacağımızın farkında olduğumuzdan kadınların iş yaşamına katılımını önemsemekteyiz” dedi.

Sosyal ve ekonomik faydasına ek olarak, düşük ücretler ile hizmet verecek kreş projelerinin kadınların iş yaşamına katılımını artıracağına inandıklarını da dile getiren Harmancı, “Ayrıca, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, belediyenin yapacağı idari düzenlemeler sonucunda kurulacak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ne katkı koymaktadır” dedi.

Harmancı, ilerleyen günlerde gerçekleştirecekleri şiddet ve ayrımcılığı önlemek adına farkındalık yaratma çalışmalarıyla bu konuya katkı koymaya devam edeceklerini belirterek, her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlendiği, farklılıklara rağmen her türlü rengi içte benimseyerek barındırabildikleri, şiddetsiz bir geleceği birlikte inşa etme temennisinde bulundu.

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