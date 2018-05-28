LTB Başkanı ve TDP’nin LTB Başkan adayı Harmancı adaylık başvurusunu yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB Başkanlığı için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.



Harmancı’ya başvuru esnasında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, seçimde kendisini destekleme kararı alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu temsilcileri eşlik etti.



Harmancı, başvurusunu yaptıktan sonra basına yaptığı açıklamada, “Bundan 4 yıl önce, Lefkoşa’nın bir daha o en kötü ve o en pis dönemlerini görmemesi, Lefkoşa’nın bir daha popülizm uğruna bataklara sokulmaması, bazılarının amiral gemisi olarak nitelendirdiği ama bizim aşk ve sevgiyle baktığımız başkentin bir kez daha geriye götürülmemesi için ciddi bir yola çıktık” dedi.Adaylığını destekleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Bağımsızlık Yolu ve Yeni Kıbrıs Partisi’ne teşekkür eden Harmancı, “Lefkoşa’nın ilerlemesi artık geri döndürülemez” dedi.