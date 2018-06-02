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LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Harmancı Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

“2011-2013 DÖNEMİNİN BİR KISMINDA BÜYÜK BADİRELER ATLATILDI ANCAK ŞİMDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR LTB VAR”

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Harmancı Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

“2011-2013 DÖNEMİNİN BİR KISMINDA BÜYÜK BADİRELER ATLATILDI ANCAK ŞİMDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR LTB VAR”

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:22
LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Harmancı Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

“2011-2013 DÖNEMİNİN BİR KISMINDA BÜYÜK BADİRELER ATLATILDI ANCAK ŞİMDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR LTB VAR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’nin 2011-2013 döneminin bir kısmında büyük badireler atlattığını, ancak şimdi ayakları üzerinde duran bir belediye olduğunu söyledi.

Harmancı, göreve geldiği zaman Avrupa Konseyi’nin geliştirdiği yerel yönetimlerin mali krizle baş edebilmelerine yönelik ilke ve öneriler içeren Kiev Deklarasyonu’ndaki yerel gelirlerin arttırılmasından sosyal mahrumiyetlere kadar birçok başlığın yer aldığı 6 maddeyi uyguladıklarını belirtti.

Harmancı, bir yandan geçmişten kalan borçları öderken diğer yandan da LTB’nin sosyal belediyecilikte öncü olduğunu, altyapı ve yatırımlar konusunda ise şehirde hissedilir yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Harmancı Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Engelliler Spor Federasyonu (ESF) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek, örgütlerin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Harmancı, dört yıllık görev süresindeki icraat ve hizmetlerin yanı sıra 2018-20122 dönemine ait projelerini de aktardı.

“LTB ARTIK YATIRIM YAPABİLEN BİR BELEDİYE DURUMUNA GELDİ”

Harmancı, belediyenin gerek ülke içinde gerekse uluslararası platformda kaybettiği prestijini geri kazandığını, bankalar ve piyasaya borçlarını ödediğini ve artık gerek finansman sağlayarak, gerek kendi öz kaynakları gerekse AB ve TC hibeleriyle yatırım yapar duruma geldiğini aktardı.

“LTB VARLIĞINI HİSSETTİRDİĞİNDE, ŞEHİRDEKİ YANLIŞLARIN NASIL DÜZELDİĞİNİ GÖRDÜK”

Yüksek maaş alan personele 2 yıl boyunca aile yardımı verilmediğini, böylece adaletin sağlandığını, Lefkoşalıların sağlıklarının korunması amacıyla büyük-küçük işletme farkı gözetmeksizin yılda 4 bin iş yeri denetimi yapıldığını kaydetti. 

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Harmancı, denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde ve firma ismi verilerek kamuoyuyla paylaşıldığını, bu paylaşımların başlamasıyla esnafın yasal gereklilikler konusunda daha hassas davrandığını söyledi. 

Harmancı, “LTB ağırlığını hissettirdiğinde, şehirdeki yanlışların nasıl düzeldiğini gördük” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖRT YILIN MOTTOSU YATIRIM”

Harmancı, LTB’nin 61 bin 400’lük bir nüfus için katkı aldığını, öğrenciler dışında nüfusun 95 bine yaklaştığını, şehrin nüfusunun 150 bine ulaştığını belirtti.

Mehmet Harmancı, nüfusu gelişimini göz önünde bulundurularak hazırlanan ve yapımı yaklaşık 26 Milyon TL’yi bulacak “Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı”nın ihalesine çıkılacağını da  

Harmancı, yeni döneme ayakları üzerinde duran belediye olarak girmekte olduklarını ifade ederek, “Önümüzdeki dört yılın mottosu, yatırım” dedi.


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Son Güncelleme: 02.06.2018 14:49
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