LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan Adayı Harmancı Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti

“2011-2013 DÖNEMİNİN BİR KISMINDA BÜYÜK BADİRELER ATLATILDI ANCAK ŞİMDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR LTB VAR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’nin 2011-2013 döneminin bir kısmında büyük badireler atlattığını, ancak şimdi ayakları üzerinde duran bir belediye olduğunu söyledi.

Harmancı, göreve geldiği zaman Avrupa Konseyi’nin geliştirdiği yerel yönetimlerin mali krizle baş edebilmelerine yönelik ilke ve öneriler içeren Kiev Deklarasyonu’ndaki yerel gelirlerin arttırılmasından sosyal mahrumiyetlere kadar birçok başlığın yer aldığı 6 maddeyi uyguladıklarını belirtti.

Harmancı, bir yandan geçmişten kalan borçları öderken diğer yandan da LTB’nin sosyal belediyecilikte öncü olduğunu, altyapı ve yatırımlar konusunda ise şehirde hissedilir yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Harmancı Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Engelliler Spor Federasyonu (ESF) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek, örgütlerin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Harmancı, dört yıllık görev süresindeki icraat ve hizmetlerin yanı sıra 2018-20122 dönemine ait projelerini de aktardı.

“LTB ARTIK YATIRIM YAPABİLEN BİR BELEDİYE DURUMUNA GELDİ”