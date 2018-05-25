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LTB Başkanı Mehmet Harmancı Mal varlığını Açıkladı...

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Mehmet Harmancı, 24 Haziran seçimleri öncesi mevcut mal varlığını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında kamuoyu ile paylaştı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Mal varlığını Açıkladı...

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Mehmet Harmancı, 24 Haziran seçimleri öncesi mevcut mal varlığını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında kamuoyu ile paylaştı.

25 Mayıs 2018 Cuma 08:19
LTB Başkanı Mehmet Harmancı Mal varlığını Açıkladı...


 Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve başkan adayı Mehmet Harmancı, 24 Haziran seçimleri öncesi mevcut mal varlığını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında kamuoyu ile paylaştı.
Mehmet Harmancı’nın Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı’nın 25 Mayıs 2018 itibarıyla mal varlığı şöyle:

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“Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan; Karaoğlanoğlu’nda 1 dükkan, Zeytinlik’te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3’lük hissesi, Girne Büyükova’da 2 apartman dairesi, Yukarı Girne’de bir apartman dairesi ve Karşıyaka’da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka’da 2 evlek arsanın ¼’lük hissesi.
Lefkoşa Ortaköy’de 65.000 Sterlin’e alınan 1 apartman dairesi, bankaya 22.806 Sterlin borç, mevduat hesabında 6.189 Sterlin, 2.216 Euro ve 324 Türk Lirası. Northern Travel Ltd.’de %10 hisse. LF 832 plakalı 2010 yılında alınan Volkswagen Tiguan araç.”
Açıklamaya göre, Harmancı, Haziran 2014 yerel seçimlerinde göreve seçildikten sonra da Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunmuş olduğu mal varlığını kamuoyuyla paylaşmıştı.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 11:57
Anahtar Kelimeler:
AçıkladıVarlığMalHARMANCI
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