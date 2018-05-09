LTB Başkanı Harmancı, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti!



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı dün Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.



Belediyeden verilen bilgiye göre, Harmancı, belediyenin son dört yılda yaptığı hizmetleri anlattı ve üyelerden gelen soruları yanıtladı.



Harmancı, Sönmezliler Ocağı üyelerinin ülkeye çok ciddi emekleri olan kişilerden oluştuğunu belirterek, hep abiliğini ve dostluğunu gördüğü Sönmezlilere çok büyük saygı ve hürmet duyduğunu ifade etti.

4 yıllık görev süresinde Lefkoşalılar’ın malı olan LTB’de popülist uygulamalardan uzak durduğunu kaydeden Harmancı, geçmiş örneklerdeki gibi olmayan parayı sürekli borçlanarak, harcayarak, Lefkoşa ve Lefkoşalıların bugününü ve geleceğini batağa sürüklemediğini belirtti.

Harmancı, borçların kapanmasıyla LTB öz kaynak gelirlerinin dört yılda tam yüzde 100 arttığına da değindi.

Sönmezliler Ocağı Asbaşkanı Halil Kavaz da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Harmancı’nın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, yerel yönetimlerin şehir hayatında çok önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.





