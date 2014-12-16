LTB Başkanı Harmancı Sanayi Bölgesi’ndeki Su Taşkınını Değerlendirdi

HARMANCI: “BUGÜN SANAYİ’DE BEKLEMEDİĞİMİZ, PLAN DAHİLİNDE OLMAYAN VE MÜHENDİSLİK AÇISINDAN İÇLER ACISI BİR OLAY YAŞANDI”

“TAŞKINA NEDEN OLAN SU BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ”

“KEMAL DENİZ DANA DÖNEMİNDE OLUŞTURULAN BENT, LTB’DEN İZİN VEYA GÖRÜŞ ALINMADAN, TABAN SEVİYESİNE KADAR KAZILDI”

“GÖRGÜ TANIKLARININ AÇIKLAMALARI KAZIYI BEYAZ RENKLİ, RESMİ HİZMET ARACI OLAN BİR EKSKAVATÖRÜN YAPTIĞI YÖNÜNDEDİR”

“LEFKOŞA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİDEREK OLAYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

“SORUMLU KİMSE ÇIKIP SÖYLESİN. ORTADA, İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE DUYMADIĞIM AMA SONUÇLARININ KÖTÜ OLDUĞU BİR DURUM VAR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa’nın Sanayi Bölgesi’nde taşkına neden olan su akşının tamamen durdurulduğunu ve suyun tahliye edildiğini açıkladı.

Sanayi’deki bendin, LTB’den izin veya görüş alınmadan kazıldığını, olayın belediyenin bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini söyleyen Harmancı, konuyla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Olayın sorumlusunun çıkıp bunu açıklamasını isteyen Harmancı, “İyi niyetinden şüphe duymadığım ama sonuçlarının kötü olduğu bir durum var ortada” ifadesine yer verdi.

Lefkoşa’da yapılacak herhangi bir uygulamanın LTB tarafından denetleneceğini de vurgulayan Mehmet Harmancı, “İlgili makamlara sesleniyorum. Bizden habersiz herhangi bir uygulama yapılmamalıdır. Buna cüret edenler ne yazık ki bedelini halka ödetiyor” dedi.

HARMANCI SU TAŞKININI DEĞERLENDİRDİ

LTB Başkanı Harmancı, Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen su taşkını konusunda basına bilgi verdi.

LTB’de bugün öğleden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Harmancı, “Sanayi’de beklemediğimiz, plan dahilinde olmayan ve mühendislik açısından içler acısı bir olay yaşandı” dedi.

Harmancı toplantıda Sanayi bölgesindeki sıkıntıları da anlatarak, sorunun ancak bütün şekilde ele alınmasıyla çözülebileceğini söyledi ve devlet kurumlarından ellerini taşın altına koymasını istedi.

“KUZEY İSTİKAMETİNDEN CİDDİ BİR SU AKIŞI OLDU”

Su taşkını meydana gelmeden kısa süre önce bölgede olduğunu, kanalizasyon kazılarını ve Lefkoşa Mezarlığı’ndaki son tabloyu değerlendirdiklerini anlatan Harmancı, “Buradan saat 10.00 civarında ayrıldım, saat 10.30’da Sanayi Bölgesi’nde kuzey istikametinden ciddi bir su akışı olduğu bilgisi verildi. Belediye ekipleri hemen bölgeye gitti” şeklinde konuştu.

“BENT TABAN SEVİYESİNE KADAR KAZILDI”

Harmancı, LTB Başkanlığı’nı geçici olarak yürütmüş olan Kemal Deniz Dana’nın döneminde oluşturulan bendin, bugün ekskavatörle taban seviyesine kadar kazıldığını tespit ettiklerini anlattı.

Harmancı, “Bölgedeki görgü tanıklarının açıklamaları kazıyı beyaz renkli, Resmi Hizmet Aracı olan bir ekskavatörün yaptığı yönündedir” dedi.

“LTB EKİPLERİ OLMASAYDI…”

Bölgeye süratle 3 dozer sevk ettiklerini ve olası bir felaketi önlemeye çalıştıklarını vurgulayan Harmancı, “Bunu bir baraj gibi düşünün, barajın kapıları açılıyor ve ciddi miktarda su Sanayi’ye geliyor. LTB ekipleri olmasaydı, olaya erken müdahale etmeseydi bugün yaşanan kaos çok daha büyük olacaktı. Bu tarz olaylar ne yazık ki yaptığımız çalışmaları geriye götürüyor” dedi.

Doktoroğlu bölgesine ilk müdahalenin LTB ile Sivil Savunma ekipleri tarafından yapıldığını da anlatan Harmancı, suyun tahliye edildiğini, temizlik aşamasına geçildiğini yolun ise 15 dakikalığına kapatıldığını kaydetti.

“LEFKOŞA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİDEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Harmancı, bu öğle saatinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da kaydederek, “Oradaki şoförden şikayetçi olmadım. Bu emri kim vermişse ondan şikayetçi oldum Umarım olay kısa sürede aydınlanır” dedi.

“SANAYİ’DEKİ 3 TEMEL SORUN”

Sanayi için sadece bendin yeterli olmadığını, bentle birlikte suyun tabana yayılmasını ve tutunmasını sağlayacak havuza ihtiyaç olduğunu dile getiren Mehmet Harmancı, bölgede taşkın meydana gelmesine neden olan 3 temel sorun olduğunu savundu ve şunları sıraladı:

“Bölgede suyun akış yönünde yapılan bazı değişiklikler de buna sebep oluyor. Yakın Doğu’nun oluşturduğu Eğlence Parkı eskiden havuz görevi görüyordu. Şimdi görmüyor. Sanayi Dairesi’nin kendi yaptığı drenaj sistemiyse toplanan suyu Doktoroğlu önüne boşaltıyor. Aslında bugün bunun örneğini gördük. Kuzey istikametinden gelen suyu Doktoroğlu’nun önünde bulduk. Sanayinin sağında, solunda hiçbir şey yok. Sadece o bölgeden gelen su var...”

“DOKTOROĞLU’NA GELEN SUYUN TAHLİYESİYLE İLGİLİ BİR PROJELENDİRME”

Sanayi’deki sorunların çözümüyle ilgili iki yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Harmancı, “Bunlardan biri Doktoroğlu’na gelen suyun tahliyesiyle ilgili bir projelendirmedir. Ekiplerimiz altyapıyı Karayolları ile birlikte çalıştı. Önümüzdeki kış bu sorunu aza indirme hedefindeyiz ama Sanayi için çok daha bütünlüklü bir çözüm düşünülmesi gerek” dedi.

“YUKARDA SUYU TOPLAYACAK ALANLAR YARATMAYACAKSAK”

“Eğer biz yukarda suyu toplayacak alanları yaratmayacaksak istediğiniz kadar büz koyalım Sanayi’ye gelecek suyun taşınması mümkün değil. Kısmi rahatlıklar getireceğiz ama bütünlüklü çözüm en çok ihtiyaç duyduğumuz noktadır” ifadesine yer veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, devletin tüm kurumlarının elini taşın altına koyması gerektiğinin ortada olduğunu söyledi.

“Olayda sabotaj riski mi var?” değerlendirmesine yer verdiği demecinin sorulması üzerine Harmancı, “Nerdeyse bir baraj kapağı açıldı. Böyle bir konu ekskavatör operatörünün inisiyatifine bırakılabilir mi? Siz bunu yaparken herhangi bir önlem alma ihtiyacı duymaz mısınız? Yanınızda mekanik, önleyici malzeme getirmez misiniz? Böyle bir şey mümkün mü?” diye sordu.

“BİZİMLE DALGA GEÇMESİNLER”

Harmancı şöyle devam etti:

“Bölgeye sızıntı olmuş, ekipler onun için buraya gitmiş. Ekskavatörün bir bölgeden bir bölgeye gitmesi tahminen 1 saattir. Yani bizimle dalga geçmesinler, sorumlu kimse çıkıp söylesin. İyi niyetinden şüphe duymadığım ama sonuçlarının kötü olduğu bir durum var ortada. Perşembe günkü yağışa karşı oradaki suyun boşaltılması öngörülmüş olabilir. Ama bunu LTB ekiplerine haber vermeden yapmak… Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil.”