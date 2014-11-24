LTB Başkanı Harmancı, Peyzaj Mimarları Odası’nı Kabul Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Buket Asilsoy başkanlığındaki Peyzaj Mimarları Odası yetkililerini kabul etti.

LTB Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeşil alan ve park konuları ele alındı.

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Buket Asilsoy yaptığı konuşmada, yeşil alanların yönetiminde planlama ile uygulama aşamalarında bazı yetersizlikler bulunduğunu belirtti.

Mevcut park ve peyzaj alanlarında ise bakım ve donatı elemanı, yapısal-bitkisel materyal gibi birtakım yetersizliklerin bulunduğunu dile getiren Asilsoy, Harmancı’ya konuyla ilgili çözüm önerilerini içeren mektup sundu.

Asilsoy, talep gelmesi halinde LTB’ye proje dalında destek vermeye hazır olduklarını da ifade etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Lefkoşa’nın geleceği adına kendilerine sunulan her türlü fikir ve önerilere açık olduklarını belirterek, bu kapsamda odanın önerilerinin dikkate alınacağını kaydetti.