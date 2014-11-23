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LTB Başkanı Harmancı Ortaköy Halkıyla Bir Araya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları kapsamında Ortaköy halkı ile buluştu.

LTB Başkanı Harmancı Ortaköy Halkıyla Bir Araya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları kapsamında Ortaköy halkı ile buluştu.

23 Kasım 2014 Pazar 12:00
LTB Başkanı Harmancı Ortaköy Halkıyla Bir Araya Geldi
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları kapsamında Ortaköy halkı ile buluştu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Ortaköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen toplantıda Harmancı’ya  Asbaşkan Akın Aktunç, Meclis Üyesi Bülent Çıraklı, Ortaköy Muhtarı Fayık Taşel ve belediye yetkilileri eşlik etti.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, göreve geldiği günden itibaren  halkın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını kaydetti. Harmancı, bu toplantıları gerçekleştirmesindeki amacının bölge sakinleriyle sık sık bir araya gelerek onların sıkıntılarını ilk ağızdan dinlemek ve sorunlara karşılıklı konuşarak çözüm bulmak olduğunu ifade etti.

Çöp bidonu olmayan apartman, işletme ya da konutların tespit edildiğini ve bu yerlere çöp bidonu konularak ücretinin ise faturalara yansıtılmaya başlandığını kaydeden Harmancı, LTB zabıtaları tarafından çöp bidonu olmayan yerlerin tespit edilerek ihbar yazıldığını söyledi.

LTB Başkanın konuşmasının ardından söz alan Ortaköy sakinleri yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini Başkan Harmancı ve LTB yetkililerine aktardı.

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