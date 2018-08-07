LTB Başkanı Harmancı, Kuir Kıbrıs Aktivistleri İle Görüştü!



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri Faika Deniz Paşa ve Ziba Sertbay ile görüştü.

LTB’den yapılan açıklamaya göre görüşmede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve konusunda ülkedeki durum konuşulurken, yerel yönetimlerdeki bakış açısı değerlendirildi.

Atılabilecek adımlarda yerel yönetimlerin önemine vurgu yapan Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri, bu alanda LTB ile ortak hareket ve gerçekleştirilebilecek faaliyetler konusunda Harmancı’ya hazırladıkları önerileri sundular.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yerel yönetimlerin kişi hak ve özgürlükleri konusunda ayrımcı bir anlayışta olamayacağını, bu amaçla kurdukları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nin yararlı birçok çalışmaya imza attığını ifade ederek, Kuir Kıbrıs ile birimin işbirliği içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

