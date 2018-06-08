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LTB Başkanı Harmancı, Konuk Ekipleri Kabul Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) düzenlediği 12. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali’ne katılmak için ülkede bulunan konuk ekipleri kabul etti.

LTB Başkanı Harmancı, Konuk Ekipleri Kabul Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) düzenlediği 12. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali’ne katılmak için ülkede bulunan konuk ekipleri kabul etti.

08 Haziran 2018 Cuma 13:25
LTB Başkanı Harmancı, Konuk Ekipleri Kabul Etti

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) düzenlediği 12. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali’ne katılmak için ülkede bulunan konuk ekipleri kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, kabulde FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci ve festivale katılan ülke ekipleri hazır bulundu.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada, konuk ülkelerin çocuklarını başkent Lefkoşa’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çocukların iyi dostluklar kurarak güzel anılarla ülkelerine dönmeleri temennisinde bulunan Harmancı, özellikle çocukların bir arada olduğu aktivitelerin öneminin büyük olduğunu söyledi.

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Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nin Lefkoşa’ya renk kattığını, başkentin festivallerle, şenliklerle anılmasına büyük katkı sağladığını belirten Harmancı, etkinliğin 12 yıldır devam etmesinin büyük bir başarı olduğunu kaydetti.  

DÖŞEMECİ

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci de, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festival’ine ilginin her yıl arttığını söyledi.

Döşemeci ayrıca, başta LTB olmak üzere festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen şenliğe Kırgızistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’den çocuk grupları katılıyor.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 17:27
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