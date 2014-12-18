LTB Başkanı Harmancı, İtalya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Cerboni İle Görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İtalya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Guido Cerboni ile Pazartesi günü makamında görüştü.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Harmancı, iki toplumlu projeler ve girişimlerin barış sürecini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Harmancı, Rum Belediyesi ile olan yakın ilişkileri ve planlanan iki toplumlu projeler hakkında İtalya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Cerboni’yi bilgilendirdi.

Kıbrıs’ın bir bütün olarak kabul edilmesi ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu konusunda hassas davranması gerektiğinin de altını çizen Harmancı, “Bir gelişim sağlanacaksa, bunun iki tarafı da pozitif ve eşit şekilde etkilemesi gerekir” ifadesini kullandı.