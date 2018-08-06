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LTB Başkanı Harmancı İş Kadınları Derneği’ni Kabul Etti!

HARMANCI: “İKD’NİN KURUMSAL OLARAK İYİ BİR ORTAK OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”

LTB Başkanı Harmancı İş Kadınları Derneği’ni Kabul Etti!

HARMANCI: “İKD’NİN KURUMSAL OLARAK İYİ BİR ORTAK OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:16
LTB Başkanı Harmancı İş Kadınları Derneği’ni Kabul Etti!

HARMANCI: “İKD’NİN KURUMSAL OLARAK İYİ BİR ORTAK OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İş Kadınları Derneği (İKD), Belediye’nin bazı projelerinde işbirliği yapılması yönünde fikir birliğine vardı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı,  İKD Başkanı Şenay Ekingen ve bazı Dernek yetkililerini kabul etti.

Başkan Harmancı görüşmede yaptığı konuşmada, Sürekli Eğitim Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi gibi mevcut çalışmaların yanında “Yeni Kadın Sığınma Evi, yeni pazar yeri, Yaratıcı Genç  Girişimcilik Merkezi Projesinde İKD’nin etkin katılımını” sağlayacaklarını kaydetti.

Kadınların iş yaşamındaki yerinin daha ileriye taşınması için İKD’ye önemli görevler düştüğünü kaydeden Başkan Harmancı, “İKD kurumsal olarak iyi bir ortak olacağına yürekten inanıyorum” dedi. 

EKİNGEN

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ise, Belediye’nin kadınlara yönelik çalışmalarını ve hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kadınların iş dünyasına kanalize edilmesine yönelik yönlendirme ve eğitim programları geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Ekingen bunun ancak iyi bir STÖ-devlet-belediye işbirliği ile uzun soluklu hedef ve programlar düzenlemesiyle başarılabileceğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 13:27
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