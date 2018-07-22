LTB Başkanı Harmancı, İngiltere Yüksek Komiseri Lillie İle Görüştü!



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bir süre önce İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiserliği görevine atanan Stephen Lillie ile görüştü.

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, belediye binasında gerçekleştirilen görüşmede Başkan Harmancı ile Yüksek Komiser Lillie, “Kıbrıs konusundan, Lefkoşa’ya, iki toplumlu projelerden belediyenin çalışmalarına kadar geniş yelpazede birçok konuyla ilgili” görüş alış verişinde bulundular.

Başkan Harmancı, Lillie’ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulunurken, Lillie de Başkan Harmancı ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

