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LTB Başkanı Harmancı, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ne Katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne katıldı.

LTB Başkanı Harmancı, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ne Katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne katıldı.

25 Eylül 2018 Salı 09:24
LTB Başkanı Harmancı, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ne Katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne katıldı.

Festivale Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Gaziantep Belediyesi’nin 16 kardeş şehir belediye başkanları katıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı, Gaziantep'e özgü lezzetlerin yorumlandığı festival çerçevesinde çalıştaylar ve sergilere katılıp temaslar yaptı.

Harmancı festival süresince, kardeş şehir belediye başkanlarının yanı sıra, Fas, Ukrayna, Sırbistan, Slovenya, Ürdün ve Belarus’tan gelen kardeş şehir temsilcileri ile beledi konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu. 

LTB açıklamasında, görüşmelerde ayrıca ileride karşılıklı olarak ilişkilerin başlatılması konusunda olumlu adımlar atıldığı belirtildi. 

Harmancı Gaziantep’te bulunduğu sürede Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve kardeş şehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’i de ziyaret etti. 

Harmancı, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde Gaziantep Belediyesi kardeş şehirleri ile ağ oluşturma, beledi konular ve projelere ilişkin fikir alışverişi yaptıklarını belirterek, bunun yanında farklı coğrafyaları, kültürleri, gelenek ve görenekleri tek bir şemsiye altında topladıkları için Gaziantep Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür etti. 

“SAVAŞA KARŞI BARIŞ DİLİNİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR”

Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Belarus’un Başkenti Minsk’le kardeş şehir protokolü imzalanan programda konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başaran Gaziantep’in çok önemli bir iş başardığına dikkat çekti. 

Başkan Harmancı konuşmasında ayrıca “Gaziantep konumu dolayısıyla çok zor bir coğrafyada bulunuyor. Savaşın, acının ve göz yaşının çevresinde zor hayatları kolaylaştırmaya çalışıyor. Suriyeli 500 bin mülteciye ev, aş, yuva oluyor ve güvenlik sağlıyor. Bu takdire şayan bir davranıştır. Bizlerin asli görevi dünya barışına katkıda bulunmaktır. Savaşa karşı barış dilini yükseltmek, insanların yerinden olmayacağı bir dünyayı yaratmak için tüm kardeş şehirlerimizi işbirliği ve dayanışmaya davet ediyoruz. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barış için aktif siyasetimize devam edeceğiz” dedi.

“ŞEFTALİ KEBABI GAZİANTEP’TE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne şef Zihni Türksel ile katılan Lefkoşa Türk Belediyesi festival etkinliklerinde şeftali kebabı ve ekmek kadayıfı yapımını canlı performansla sergileyerek Gazianteplilere ikram etti. 

Açıklamada, Şef Zihni Türksel’in hazırladığı sunum festivale katılanlar tarafından beğenilirken katılımcıların gerek Şeftali Kebabını gerekse de ekmek kadayıfını tatmak için uzun uyruklar oluşturduğu belirtildi..

Son Güncelleme: 25.09.2018 12:33
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