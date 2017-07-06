LTB Başkanı Harmancı Çağlayan Sakinleriyle Buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları kapsamında Çağlayan Parkı’nda bölge sakinleri ile buluştu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı, LTB olarak bölgede yapmış oldukları çalışmalara ilişkin bölge sakinlerine bilgilendirmede bulundu, soruları cevapladı.

“HALK DANSLARI FESTİVALİ ÇAĞLAYAN’I CANLANDIRDI”

Çağlayan’ın Kıbrıslı Türklerin surlar dışındaki ilk yerleşim bölgelerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Harmancı, göreve geldiği zaman yıkık, gençlerin sadece alkol aldığı bir park olan Çağlayan Parkı’nın bugün ailelerin yürüyüş yaptığı, kafesinden faydalandığı bir mekân haline geldiğini belirterek, belediyenin güçlenmesine paralel olarak parkın hak ettiği yere gelme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Eylül ayı sonundan itibaren parkın yeşillendirilmesi projesini de hayata geçireceklerini belirten Harmancı, Çağlayan Parkı'nın her geçen gün daha iyiye giden bir park olduğunu belirtti.

Lefkoşa Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin geçtiğimiz yıl büyük bir başarı ile Çağlayan Parkı'nda yapıldığını ifade eden Başkan Harmancı, bu yıl da Ağustos ayı içerinde festivalin yine Çağlayan Parkı'nda yapılacağını söyledi.

Çağlayan Parkı ile ilgili geçen yıl vermiş olduğu sözü tutmanın gönül rahatlığını yaşadığını belirten Harmancı, “Bu yıl da Çağlayan Parkı’nda geçen yıldan daha da güzel bir festival gerçekleştirilecek” dedi.

“Çağlayan’da günümüzde, eskisi gibi huzursuzluk yaşanmıyor” diyen Harmancı, amaçlarının huzurun devamlılığını sağlamak olduğunu belirtti.

“ANİBAL LEFKOŞA VE ÇAĞLAYAN İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR İSİMDİ”

LTB Başkanı Harmancı bölge ziyareti sırasında geçen ay vefat eden Saffet Anibal isminin yaşatılması konusunda Lefkoşa Türk Belediyesi olarak öncülük yapacaklarını açıklayarak, LTB’ye ait olan ve Saffet Anibal’ın işlettiği restoranın kapsamı dışında ele alınmayacağını kaydetti. Saffet Anibal’ın bölge ve Lefkoşa ile özdeşleştiğine vurgu yapan Harmancı, yakında Saffet Anibal’a ilişkin görsel çalışmaların da bölgeye yerleştirileceğini söyledi.

“HAŞARE VE SİNEK MÜCADELESİNDE SON 3 YILIN EN İYİ RAKAMLARI”

Aralıksız olarak sürdürülen haşare ve sinek mücadelesinin meyvelerinin toplandığına vurgu yapan Başkan Harmancı, Çağlayan Bölgesi'nin haşere ve sinek konusunda son 3 yılın en az şikâyet oranına sahip olduğunu belirterek, tüm Lefkoşa genelinde de benzer bir tablo yaşanmakta olduğunu ifade etti.

Çağlayan Bölgesi’nin en önemli sorununun su hatları konusunda yaşandığını belirten Başkan Harmancı, ilerleyen süreçte bu konudaki sıkıntıyı gidermek adına alt yapılarda etap etap yenilenmeye gidileceğini belirtti.

Su altyapıları dışında bölgeye verilen su konusunda geçmiş yıllara oranla büyük bir rahatlama sağlandığını ifade eden Harmancı, alt yapının eski olması nedeni ile bölgeye verilen su basıncını düşük tutmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

LTB’NİN İCRAATLARI VE PROJELERİ DETAYLARI İLE PAYLAŞILDI…

LTB’nin projeleri ile ilgili olarak da bilgiler veren Harmancı, Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddelerindeki projelerin çalışmalarına başlandığını ve bu projenin tamamlanması için LTB olarak çok ciddi çaba harcandığını söyledi. Başkan Harmancı projenin tamamlanması ile birlikte söz konusu caddenin modern şehir yaşantısına uygun hale geleceğini söyledi.

Asfaltla ilgili ihalenin de devam ettiğini kaydeden Harmancı, Surlariçi Bölgesi’nde bir miktar daha asfaltlama çalışması gerçekleştirileceğini bununla birlikte Çağlayan’da belli bölgelerde asfaltlama yapıldığını, bazı bozulan yollarda ise yamalama işlemi gerçekleştirildiklerini kaydetti.

Başkan Harmancı bölgedeki temizlik çalışmalarının tamamlandığını da belirtti.

Belediyeye gelen şikayetlerin büyük bölümünün komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğunun altını çizen Harmancı, kat ve mülkiyet yasasının yeniden düzenlenip, bu konuda belediyelere ceza ve yaptırım yetkisi verilmesi konusunda ilgili mercilerin dikkatinin çekileceğini belirtti.

“GEZİ TRENİ İÇİN HALA T İZNİ BEKLİYORUZ”

“Lefkoşa turizmi için çok büyük bir öneme sahip olan Lefkoşa Gezi Treni konusunda hükümetten hala turistik T izni veya özel izin konusunda açılım gelmedi” diyen Harmancı, bir an önce bu beklentinin kamu menfaati doğrultusunda sağlanması gerektiğini söyledi.

“MAĞUSA KAPISI’NIN AÇILMASI BÖLGEYE HAREKETLİLİK KATACAK”

Mağusa Kapısı’nın açılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Harmancı, kapının açılması halinde buranın Lefkoşa’daki 2. kara geçiş noktası olacağına vurgu yaparak, bu konudaki girişimlerinin süreceğinin altını çizdi.

Harmancı, Başkent Lefkoşa’nın iki tarafına geçiş noktalarının artırılması adına kendi üzerlerine düşen sorumluluğa uygun adımlar atmaya devam ettiklerini söyleyerek, Mağusa Kapısı’nın açılması için girişimlere devam ettiklerini belirtti.