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LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti

“24 HAZİRAN’DA ŞÜPHESİZ YİNE LEFKOŞA KAZANACAK”

LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti

“24 HAZİRAN’DA ŞÜPHESİZ YİNE LEFKOŞA KAZANACAK”

22 Haziran 2018 Cuma 17:25
LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti

“24 HAZİRAN’DA ŞÜPHESİZ YİNE LEFKOŞA KAZANACAK”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı “2007 yılından itibaren çalışanın İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve vergi yatırımları yapmayıp Belediye’ye borç bırakanlar, şimdi yarattıkları borcun faizi için bizden hesap sormaya kalkıyorlar. Lefkoşa bir daha asla geçmişteki kötü günlerine dönmeyecek.” dedi
LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, bugün öğleden sonra Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. 
Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, sözlerine, “Bizim için yerel yönetim, şehirde yaşayan, şehirle irtibatı olan tüm bireylere hizmet vermeyi garanti altına almadır” diyerek başlayan Harmancı, 2010-2013 döneminde yaşananların, sadece şehrin çöp dağlarının altında kalması olmadığını, aynı zamanda işlerin nasıl döndüğü, bir şehrin nasıl kurultay hesaplarına heba edildiğinin acı bir tablosu olduğunu vurguladı. 
 “2007 yılından itibaren çalışanın İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve vergi yatırımları yapmayıp Belediye’ye borç bırakanlar, şimdi yarattıkları borcun faizini soruyorlar” diye konuşan Harmancı, “Onların bankalara, esnafa ve müteahhitlere olan 37,7 milyon TL’lik borcunu ödedik. Artık önümüze daha rahat bakıyoruz” diye ekledi. 
“EN ÇOK TC YARDIMINI LTB KULLANDI”

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Çıkarılan bazı asılsız söylentilerin aksine, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ofisi tarafından sağlanan hibeleri en çok kullanan belediyenin 29 milyon TL ile LTB olduğuna işaret eden Harmancı, Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddeleri, Asmaaltı yayalaştırma, Gelibolu-Marmara yeni bağlantı köprüsü ve asfaltlama işleri yanında birçok projenin TC yardımlarıyla yapıldığını vurguladı. 
“DAHA ÇOK DEMOKRASİ”
Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “2018-2022 dönemi için, daha çok demokrasi sözü veriyorum. İnsanlar neden kendilerini yakından ilgilendiren kritik konularda söz sahibi olamasın? Bunun için cep telefonlarında kullanılabilecek bir uygulama geliştirerek, önemli konularda alınacak kararlarla ilgili halkın görüşüne başvurmayı planlıyoruz”.
“24 HAZİRAN’DA ŞÜPHESİZ YİNE LEFKOŞA KAZANACAK”
Ekibiyle birlikte 2018-2022 dönemi için 100 milyon TL’nin üzerinde yatırımı garanti altına aldıklarının da altını çizen Harmancı, 3 Milyon TL’lik TC yardımının Haspolat ve Girne Kapısı düzenlemesinin ilk etabı için kullanılacağını, 27 Milyon TL’nin Hamitköy’ün kanalizasyon sorununun çözülmesi, 30 milyon TL’nin Kanlıdere’ninrehabilitasyonu ile bisiklet ve yürüyüş yollarını da içeren Lefkoşa Şehir Parkuru, 25 Milyon TL’nin kanalizasyon ana taşıyıcı hattı, 18 milyon TL’nin ise Bandabuliya Toptancı Halinde kurulacak olan ve girişimci gençlere düşük riskle hayata başlama olanağı sağlayacak olan Yaratıcı Girişimcilik Merkezi için kullanılacağını sözlerine ekledi.  
Harmancı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Belediyenize, bizlere sahip çıktığınız için teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle başardık. 24 Haziran’da şüphesiz Lefkoşa kazanacak ve 25 Haziran’dan itibaren Lefkoşa’ya ve Lefkoşalılara hizmete etmeye devam edeceğiz”
 


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Son Güncelleme: 22.06.2018 20:51
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