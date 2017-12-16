LTB, ARABAHMET İLKOKULU’NA KIRTASİYE MALZEMESİ BAĞIŞINDA BULUNDU

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Arabahmet İlkokulu’na kırtasiye malzemesi bağışında bulundu.





LTB’den yapılan açıklamaya göre, Arabahmet İlkokulu’nun ihtiyacı doğrultusunda alınan kırtasiye malzemeleri LTB Halkla İlişkiler Birimi tarafından okula teslim edildi.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı da okula bir ziyaret gerçekleştirerek, hem öğrencilerle zaman geçirdi, hem de öğretmenlerden okulun diğer ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.



Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan ise duyarlılığından dolayı Harmancı’ya teşekkür etti.