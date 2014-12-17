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LTB Ağır Araçların Lastiklerini Yenilemek İçin Sözleşme İmzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yoğun kullanımdan dolayı  yıpranan ağır araçların lastiklerini değiştiriyor.

LTB Ağır Araçların Lastiklerini Yenilemek İçin Sözleşme İmzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yoğun kullanımdan dolayı  yıpranan ağır araçların lastiklerini değiştiriyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
LTB Ağır Araçların Lastiklerini Yenilemek İçin Sözleşme İmzaladı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yoğun kullanımdan dolayı  yıpranan ağır araçların lastiklerini değiştiriyor.

LTB ile Rapa Limited arasında dün imzalanan “Muhtelif Ebatlı İç ve Dış Araç Lastiği Alımı”  ihalesi ile belediyeye ait çoğunluğu ağır araçlardan oluşan araç filosunun lastikleri yenileri ile değişiyor.

27 Kasım 2014 tarihinde alınan 189/2014 sayılı Kira İhale Komisyonu kararı ve 27 Kasım 2014 tarihinde alınan 204/2014 sayılı Belediye Meclisi kararı uyarınca imzalanan kira sözleşmesi ile araçlara toplam 202 adet yeni lastik takılacak. Mukaveleye LTB adına Başkan Mehmet Harmancı  ve Rapa Limited adına Halit A.Raşit imza koydu.

HARMANCI: “KENDİ KAYNAKLARIMIZLA İHALE YAPTIK VE 7 YIL SONRA ARAÇ LASTİKLERİNİ YENİLEDİK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreni sonrasında belediye araçlarının lastiklerinin çok fazla yıprandığını söyleyerek bu ihalenin aciliyetine ve önemine vurgu yaptı. 7 yıl aradan sonra belediye araçlarının lastiklerinin değiştmesi için imkan yarattıklarını ifade eden Harmancı, kendi döneminde ilk kez belediyenin kendi kaynaklarından bir ihaleye imza attığını vurguladı.

Araba satışından elde edilen gelirle şu andaki özellikle ağır vasıtaların lastik ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Harmancı, Makine Mühendisleri Odası’nın hazırladığı rapor dikkate alınarak ihaleyi sonuçlandırdıklarını kaydetti. Şeffaf bir ihale süreci geçirdiklerini anımsatan Harmancı oldukça açık ve hassas bir çalışma yürüttükleri için tüm Kira İhale Komisyonu  üyelerine de teşekkür etti.

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