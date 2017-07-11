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11 Temmuz 2017 Salı 10:34

LTB 87 İşyerini Denetledi

LTB 87 İşyerini Denetledi

LTB 87 İşyerini Denetledi
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TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER MÜSADERE EDİLDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) belediye sınırları dâhilindeki iş yerlerine yönelik denetimleri sürdürdü.

İzinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için bazı iş yerlerine ihbar verilirken, bazılarına da tarihi geçmiş ürün satma, çevre kirliliği yaratma nedeniyle para cezası kesildi.

LTB, Lefkoşa’da 18 bölgeden şebeke suyu numunesi alarak Devlet Laboratuvarı’na; UHT (Uzun Ömürlü) sütlerde ise 20 çeşit üründen numune alarak, Veteriner Dairesi Laboratuarı’na analize gönderdi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, 28 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında 87 iş yerini denetledi. Denetimler sonucunda, 5 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbar verildi.

“Yusuf Erol Market”e sağlık karnesiz personel çalıştırması ve tarihi geçmiş ürün satması, “Dilekçi 3 Market”e sağlık karnesiz personel çalıştırması ve çevre kirliliği, “Devpa Süpermarket”e çevre kirliliği ve Labirent Market”e işyerine tarihi geçmiş ürün satması nedenlerinden dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

LTB, “Kiler Süpermarket”ten 4 birim, “Yusuf Erol Market”ten 9 birim, “Köseoğlu Süpermarket”ten 3 birim, “Labirent Market’ten 47 birim malzemenin Sağlık Bakanlığı'nın hile içeren ürün listesinde yer almsından dolayı müsadere edildiğini açıkladı.

SU VE SÜT NUMUNELERİ ANALİZE GÖNDERİLDİ

LTB ekipleri ayrıca, Lefkoşa’nın 18 bölgesinden şebeke suyu numunesi alarak Devlet Laboratuvarı’na, UHT (Uzun Ömürlü) sütlerde ise 20 çeşit üründen numune alarak Veteriner Dairesi Laboratuarı’na analize gönderdi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından yapılan açıklamada, sonuçların ulaşmasıyla birlikte kamuoyuna açıklamada bulunulacağı belirtildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre, 2 meyhane, 2 restoran, 1 pastane, 11 kafeterya, 3 unlu mamül imalat ve satış yeri, 1 gıda imalathanesi, 9 eğitim merkezi, 1 park büfesi, 1 catering, 6 kuaför salonu, 3 büfe, 1 su satış bayii, 1 pansiyon, 2 kahvehane, 31 market, 1 dernek lokali, 6 gıda deposu, 1 spor kulübü, 3 bahis evi, 1 spor salonu olarak açıklandı.

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