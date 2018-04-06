LTB 80 İşyerini Denetledi

LTB, 80 İŞ YERİ DENETLEDİ... BİR MARKETTEKİ ETİKETSİZ ÜRÜN MÜSADERE EDİLDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 26 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında 80 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda Reis Süpermarket kasabından bir birim ürün etiketsiz olması nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri i niteliklerine göre şöyle;

“5 Pansiyon, 1 Kahvehane, 3 Büfe, 2 İnternet Cafe, 2 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama Yeri, 2 Otel, 2 Casino, 16 Market, 5 Restoran, 2 Spor Salonu, 1 Kuru Temizleme Yeri, 2 Gıda Deposu, 1 Off Licence, 2 Unlu Mamül Satış Yeri, 7 Kafeterya, 3 Bar, 6 Kasap, 1 Piliç Satış Yeri, 10 Kuaför, 1 Park Büfesi, 2 Yurt, 3 Eğitim Merkezi.