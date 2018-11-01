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LTB 68 iş yerini denetledi

LTB 68 iş yerini denetledi

01 Kasım 2018 Perşembe 10:08
LTB 68 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesinin, gerçekleştirdiği rutin denetimler kapsamında 22 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında 68 iş yerini denetlediği bildirildi.
 
LTB’den yapılan yazılı açıklamada, denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Loa Kuaför Salonu isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Altunçay Marketten 17 birim ürün, Lesu Off-Licence’den 26 birim ürün, Jumbo Bazaar’dan 7 birim ürün son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle; “Benim Adım Cemil” isimli işletmeden ise 24 birim ürün etiket bilgilerinin eksik olması ve/veya son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi. Ayrıca işletmeye, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 2 Pansiyon, 1 İnternet Kafe, 1 Bilardo Salonu, 1 Düğün Salonu, 3 Güzellik Salonu, 1 Eğitim Merkezi, 8 Kafe, 13 Restoran, 8 Gıda İmalathanesi, 2 Bar, 1 Gıda Deposu, 16 Market, 2 Dernek Lokali, 5 Off-Licence, 2 Kuruyemiş Satıcısı, 2 Spor Salonu olarak açıklandı.

 

Son Güncelleme: 01.11.2018 13:14
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