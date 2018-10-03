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LTB, 61 İş Yerini Denetledi...1 Meyhane İle 1 Market Geçici Olarak Kapatıldı

LTB, 61 İş Yerini Denetledi...1 Meyhane İle 1 Market Geçici Olarak Kapatıldı

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:22
LTB, 61 İş Yerini Denetledi...1 Meyhane İle 1 Market Geçici Olarak Kapatıldı

2 İŞYERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI, BİRİNE CEZA KESİLDİ, BİRİNİN ÜRÜNÜ MÜSADERE EDİLDİ, 7’SİNE DE İHBAR VERİLDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 24-28 Eylül tarihleri arasında 61 iş yerini denetledi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 
Hodri Meyhane isimli işletmeye, geçerli işyeri izni olmaması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi koşullarda çalışılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Adnan Tatar Kebap Salonu isimli işletmeden 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. 

Şahin Mahzeri Market isimli işletmenin faaliyeti gayrısıhhi ortamda çalışılması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve işyerinde yatı bulunması nedeniyle; Galınyol Meyhanesi isimli işletmenin faaliyeti ise gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle geçici olarak durduruldu. 

ŞEBEKE SULARI TEMİZ 

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından aylık rutin kontroller çerçevesinde LTB sınırları içerisindeki tüm bölgelerden şebeke suyundan alınan numunelerin Devlet Laboratuarı’nda analizleri de yaptırıldı. Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal olarak tüketime uygun olduğu belirlendi.


Son Güncelleme: 03.10.2018 13:24
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