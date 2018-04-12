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LTB 53 İşyerini Denetledi

LTB 53 İşyerini Denetledi

12 Nisan 2018 Perşembe 10:19
LTB 53 İşyerini Denetledi
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LTB 53 İş Yeri Denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 2 ile 6 Nisan tarihleri arasında 53 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

“Benim Adım Cemil” isimli işletmeden 4  birim ürün etiket bilgisinin uygun olmaması nedeniyle, Altunçay Market’ten 3 birim ürün uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle, Tuman Market’ten ise 12 birim ürün son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 5 Kasap, 1 Balık Satış Yeri, 1 Pansiyon, 15 Restoran, 4 Unlu Mamül İmalathanesi, 7 Oto Galeri, 1 Bar, 5 Kafe, 1 Su Dolum Tesisi, 11 Market, 2 Off Licence

Anahtar Kelimeler:
“Benim Adım Cemilİşyerini DenetlediLtbAltunçay Market’Tuman Market
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