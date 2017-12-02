“LTB 3. ENGELSİZ SANAT GECESİ” GERÇEKLEŞTİ



LTB ve LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası tarafından organize edilen ve dün akşam 18:30’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de yer alan etkinlikte çeşitli dans gösterileri ile müzik dinletileri gerçekleştirilirken özel gereksinimli öğrencilerin resim sergisi de açıldı.LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3. Engelsiz Sanat Gecesi’ne LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Gelen Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy, özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışma yapan ve eğitim veren STÖ’lerin yöneticileri ile yurttaşlar katıldı.LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açılış konuşmasında Meclis üyesi Çelen Çağansoy’un gayretleri sonucunda oluşturulan Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu’nun çalışmaları ışığında kendilerine bir yol haritası çizdiklerini söyledi.LTB 3. Engelsiz Sanat Gecesi’nin ilk kez kaynaşmalı bir şekilde yapıldığını ve özel gereksinimli bireyler ile diğer bireylerin ilk kez birlikte sahnede gösteriler sunacağını kaydeden Harmancı, bu 11 gösterinin kendilerine gerçek potansiyeli yansıttıklarında engelleri bir bir kaldırma yolunda ciddi adımlar atılabileceğini gösterdiğini ifade etti.Bünyamin Akoğlu’nun piyano dinletisiyle başlayan gösteriler sırasıyla Lefkoşa Özel Eğitim ve Lefkoşa İş Özel Eğitim Merkezi’nin müzik dinletisi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin dans gösterisi, Fikret Yaşam Uzun’un keman dinletisi, LTB Çocuk Dans Ekibi’nin dans gösterisi, ÖZEV’in müzik dinletisi, ALGIM’ın folklör ve modern dans gösterisi, LTB Haspolat Çocuk Halk Dansları Ekibi’nin folklör gösterisi, Seray Özcevher’in işaret dili ile gerçekleştirdiği şarkı icrası ,LTB Engelsiz Dans grubunun dans gösterisi, LTB Çocuk Korosu’nun müzik dinletisi ve K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği’in dans gösterisiyle devam ederek farklı ekiplerden çocuklar ve gençlerden oluşan grubun final gösterisi ile sona erdi.Gecede gösteriler öncesinde LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin çalışmalarıyla ilgili sunum da yapıldı.