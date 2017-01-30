LTB: “268 Kilo Et Müsadere Edildi”

LTB ekipleri tarafından; “sağlık koşullarına uygun olmadığı” belirlenen etlerin bulunduğu soğuk hava deposu mühürlenerek iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Polis ve Gümrük Dairesi işbirliğinde önceki gün yapılan operasyonda el konulan 268 kilo mühürsüz etin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün LTB ekipleri tarafından müsadere edildiğini bildirdi.