LTB, 2. Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü yapıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) geçtiğimiz yıl başlattığı down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık yürüyüşünü bu yıl da Dereboyu’nda gerçekleştiriyor. LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası organizasyonunda gerçekleşecek ve 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü festival havasında kutlayacak LTB, saat 18:00’de Dereboyu’nda gerçekleşecek “LTB Down Sendromu 2.Farkındalık Yürüyüşü” ne tüm yurttaşları davet etti. Önce Dereboyu’nda yürüyüş, sonra Garfield’de etkinlikler “Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır”sloganı ile düzenlenecek etkinlikte ilk olarak eski Pronto çemberi-Başbakanlık Trafik Işıkları’nın arasında yürüyüş yapılacak ve sonrasında ise Garfield’de çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Garfield’deki programda LTB Haspolat Çocuk Modern Dans Ekibi,LTB Engelsiz Dans Grubu gösterisi,Jimlastik Federasyonu Karma jimnastik gösterisi, Yükselen Deniz Müzik Dinletisi, Algım Lirik Dans Grubu, Nafiz Dölek ve Orkestrası ve İstanbul’dan Tomurcuk Vakfı Resim Sergisi yer alacak.