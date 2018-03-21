LTB 18-24 MART YAŞLILAR HAFTASI NEDENİYLE YAŞLILARA HİZMET BİRİMİ ÜYELERİNE GEZİ DÜZENLEDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Yaşlılara Hizmet Birimi üyelerine özel gezi düzenliyor. Birime üye 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2 bininin katılacağını bildirdiği gezilerin ilki dün gerçekleştirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, günlük 150-200 kişilik gruplar halinde organize edilen ve yaklaşık 10 gün sürecek geziler kapsamında dün LTB tarafından evlerinden aranan üyeler, otobüslerle Hz. Ömer Türbesi’ne götürüldü. Türbe ziyaretinde kimi üyeler inançlarının gereklerini yerine getirirken, kimileri ise güneşin, denizin ve manzaranın keyfini çıkardı.

Buradan hareket eden kafile, Çatalköy’de bulunan bir otelde müzik dinletisi eşliğinde yemeklerini yedi.

BAŞKAN HARMANCI: “ONLARIN TECRÜBELERİ BİZİM YOLUMUZA IŞIKTIR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye olarak, sadece hafta dolayısı ile değil, her gün yaşlıların yanında yer aldıklarını belirterek, bundan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Yerel yönetimlerin önemli görevleri arasında şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri yurttaşların hayatlarına yardımcı olmak, yanlarında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Harmancı, onların tecrübelerinin kendi yollarına ışık tuttuğunu aktardı.

Hizmetleri rakamlarla da ifadelendiren Başkan Harmancı, 2014-2018 yılları arasında 4 bin 842 kez kan alımı, 14 bin 314 kez hastane hizmeti (fizik tedavi/ diyaliz/ doktor kontrolü/ tahlil) 42 bin 885 kez tansiyon ölçümü, 32 bin 761 kez şeker ölçümü, 885 kez pansuman hizmetinde bulunulduğunu açıkladı.

Başkan Harmancı ayrıca 4 bin 297 kez berber ve kuaför hizmeti ve 33 bin 305 kez Paylaşım Mutfağı'ndan yemek dağıtım hizmetinde bulunulduğunu belirtti. Harmancı, bunlar yanında her anneler ve babalar gününde imkânlar çerçevesinde birer hediye, yenil yılda onurlarına yemek ve bu hafta olduğu gibi farklı bir şehirde gezi ve yemek organizasyonu yaptıklarını sözlerine ekledi.