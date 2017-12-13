LTB 1 İŞ YERİNİ MÜHÜRLEDİ!

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 27 Kasım ile 08 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 83 işyeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 7 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken, Ömer Pide Salonu isimli işyerinin faaliyeti gayrısıhhi ortam ve yapısal eksiklikler nedeniyle geçici olarak durduruldu. Denetimlerde ayrıca, Sanayi Marketten 11 birim ürün, Mehmet İşler Marketten 3 birim ürün, Dilekçi 1 Marketten 7 birim ürün, Sadegül Marketten 5 birim ürün tarihi geçmiş olması nedeniyle müsadere edilirken, Sadegül Marketten 1 birim üründe uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle müsadere edildi. Denetimler kapsamında Ömer Kebap’tan 1 birim üründe gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 26 Market,1 Oto galeri, 1 Fırın, 16 Restoran, 11 Kafeterya, 2 Gıda İmalathanesi, 1 Meyhane, 3 Eğitim Merkezi, 7 Kuaför ve Berber salonu, 3 Öğrenci Yurdu, 1 Park Büfesi, 9 Kasap, 2 Piliç Satış Yeri