LSD Hastalığı....

TABİPLER BİRLİĞİ: “İNSANLARA BULAŞTIĞINI GÖSTEREN BELİRLENMİŞ KESİN BİR KANIT YOKTUR. ANCAK ÖNLEM OLARAK SIĞIRLARDA OLUŞAN AÇIK YARA VE AKINTILARDAN İNSANLARIN KORUNMASI ÖNERİLMEKTE”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sığırlarda görülen LSD hastalığının insanlara bulaştığını gösteren bir kanıt bulunmadığını ancak insanların da korunmasını tavsiye ettiklerini bildirdi.

KTTB Eğitim Sekreteri Dr. Deren Oygar yaptığı yazılı açıklamada, LSD’nin viral bir hastalık olduğunu ve sığırlarda cilt altında şişlikler ve akıntılı yaralar oluşturduğunu belirtti.

Hastalığın sığırlar arasında sinek sokması veya birbirlerine temas yoluyla bulaştığını kaydeden Oygar, “Hayvanların korunması için sineklerle mücadele ve aşılama önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ile Yiyecek ve Halk Sağlığı Merkezi’ne göre insanlara bulaştığını gösteren belirlenmiş kesin bir kanıt yoktur. Ancak önlem olarak sığırlarda oluşan açık yara ve akıntılardan insanların korunması önerilmekte ve hastalıklı hayvanlarla direkt temastan sakınmak; antiseptik, dezenfektan, deterjan kullanmayı ihmal etmemek gerektiği belirtilmektedir” dedi.