Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

LSD Hastalığı....

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sığırlarda görülen LSD hastalığının insanlara bulaştığını gösteren bir kanıt bulunmadığını ancak insanların da korunmasını tavsiye ettiklerini bildirdi.

LSD Hastalığı....

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sığırlarda görülen LSD hastalığının insanlara bulaştığını gösteren bir kanıt bulunmadığını ancak insanların da korunmasını tavsiye ettiklerini bildirdi.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:54
LSD Hastalığı....
banner238

TABİPLER BİRLİĞİ: “İNSANLARA BULAŞTIĞINI GÖSTEREN BELİRLENMİŞ KESİN BİR KANIT YOKTUR. ANCAK ÖNLEM OLARAK SIĞIRLARDA OLUŞAN AÇIK YARA VE AKINTILARDAN İNSANLARIN KORUNMASI ÖNERİLMEKTE”

 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sığırlarda görülen LSD hastalığının insanlara bulaştığını gösteren bir kanıt bulunmadığını ancak insanların da korunmasını tavsiye ettiklerini bildirdi.

KTTB Eğitim Sekreteri Dr. Deren Oygar yaptığı yazılı açıklamada, LSD’nin viral bir hastalık olduğunu ve sığırlarda cilt altında şişlikler ve akıntılı yaralar oluşturduğunu belirtti.

Hastalığın sığırlar arasında sinek sokması veya birbirlerine temas yoluyla bulaştığını kaydeden Oygar, “Hayvanların korunması için sineklerle mücadele ve aşılama önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ile Yiyecek ve Halk Sağlığı Merkezi’ne göre  insanlara bulaştığını gösteren belirlenmiş kesin bir kanıt yoktur. Ancak önlem olarak sığırlarda oluşan açık yara ve akıntılardan insanların korunması önerilmekte ve hastalıklı hayvanlarla direkt temastan sakınmak; antiseptik, dezenfektan, deterjan kullanmayı ihmal etmemek gerektiği belirtilmektedir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
LSD HastalığıKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim