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“LSD Hastalığı Görülen Sürüler İtlaf Edilecek”

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, LSD hastalığının yayılmasının önlenmesi için hastalığın görüldüğü yedi sürünün tedbir amacıyla itlaf edilmesine karar verildiğini açıkladı.

“LSD Hastalığı Görülen Sürüler İtlaf Edilecek”

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, LSD hastalığının yayılmasının önlenmesi için hastalığın görüldüğü yedi sürünün tedbir amacıyla itlaf edilmesine karar verildiğini açıkladı.

13 Aralık 2014 Cumartesi 09:02
“LSD Hastalığı Görülen Sürüler İtlaf Edilecek”
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Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, LSD hastalığının yayılmasının önlenmesi için hastalığın görüldüğü yedi sürünün tedbir amacıyla itlaf edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nda dün, Bakan Önder Sennaroğlu başkanlığında, LSD hastalığı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, hastalığın görüldüğü günden bu yana alınan tedbirler ile bundan sonraki süreçte izlenecek yol ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, toplantıda, Bakanlık bürokratları ile Veteriner Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve SÜTEK yetkilileri ile bir araya geldi.

Toplantıda, hastalığın yayılmasının önlenmesi için hastalığın görüldüğü yedi sürünün tedbir amacıyla Pazartesi gününe kadar itlaf edilmesine karar verildi.

Açıklamada, sürüleri itlaf edilecek üreticilerin en kısa sürede tazmin edileceğinin de altı çizildi. Bunun yanında toplantıda alınan karar uyarınca hatalığın görüldüğü andan itibaren başlanan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemelerinin bölgede artırılarak sürdürüleceği belirtildi.

“HASTALIK 3 KM DIŞINA ÇIKMADI”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hastalığın 3 km’lik bir alan içerisinde görüldüğü ve dışına çıkmadığı, hastalık nedeniyle itlaf edilen toplam 28 hayvanın da bu bölge içerisindeki toplam 7 işletmede olduğu ifade edildi. Açıklamada, hastalığa müdahalenin çok kısa süre içerisinde yapılmış olmasının önemli bir avantaj olduğu kaydedildi.

AB UZMANLARI ADADA

Bakanlık açıklamasında, konu ile ilgili AB uzmanlarının da adaya gelerek incelemelerde bulunduğu belirtilerek, AB uzmanlarının söz konusu hatalığ bu kadar kısa sürede müdahale edilmesinin, önemli bir başarı olduğu yönünde değerlendirmede bulunduğu ve alınan tedbirleri yerinde bulduğu ifade edildi

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GıdaTarım Ve Enerji BakanlığıLSD Hastalığının Yayılmasının önlenmesi Için Hastalığın Görüldüğü Yedi Sürünün Tedbir Amacıyla Itlaf Edilmesine Karar Verildiğini Açıkladı.
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