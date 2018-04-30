Lösemili çocuklara 60 bin TL bağış

GİRNE MARATONU’NDAN ELDE EDİLEN GELİR LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANDI

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 60 bin TL bağışlandı.

Girne Belediyesi ile EGAD Danışmanlık Şirketi işbirliğinde “Seni Hiç Tanımasam da Senin İçin Koşuyorum” sloganıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell isim sponsorluğunda düzenlenen ‘Turkcell 1. Girne Maratonu’nda bilet satışı ve bağışlardan elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı adına Koordinatör Övgü İnce’ye teslim edildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen çek takdimi töreninde maratonda birinci gelen Hakan Tazegül ile Cemal İneci’ye belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Törende, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce ve EGAD Danışmalık Direktörü Emrah Adalı birer konuşma yaptı.

Güngördü, Girne’de ilk kez 8 Nisan günü yapılan yarı maratona yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını ifade ederek, ilk kez yapılmasına rağmen maratonun başarılı geçtiğini kaydetti.

İnce de, vakfa bağışlanan paranın vakıf üyesi çocuklar ve aileleri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Adalı ise, maraton için 2 bin 722 bilet satışı yapıldığını, bağışlarla 60 bin TL gelir elde edildiğini söyledi.

Adalı, gelecek yıl yine Nisan ayında düzenlenmesi düşünülen “Girne Maratonu 2019” için hazırlıkların kısa sürede başlayacağını da kaydetti.