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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:38

Londra’da “Kuzey Kıbrıs Festivali” Düzenleniyor

Londra'da 'Kuzey Kıbrıs Festivali” Düzenleniyor
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“KKTC’Yİ LONDRA’YA TAŞIYORUZ”SLOGANLI FESTİVAL 5-6 MAYIS TARİHLERİNDE

Londra’da “Kuzey Kıbrıs Festivali” düzenleniyor.

“KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz”sloganlı festival 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ilk kez bu yıl düzenlenecek festivale Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteği,  “North Cyprus UK Limited”in organizasyonuyla gerçekleştirilecek festival, Londra’nın en prestijli fuar alanlarından olan “The Business Design Center”da yer alacak.

Festivale KKTC’den turizmciler, otelciler, üniversiteler, bankalar, hava yolu şirketleri, inşaat ve emlak şirketleri, sanayiciler ve sağlık sektöründen firmaların yanı sıra Londra’dan da Kıbrıslı Türk turizmciler de katılacak.

Festivalle, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı,  dünya turizm haritasına konması ve turizm sektörünün istikrarlı ve hızlı şekilde gelişimi hedefleniyor.

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