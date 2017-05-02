Londra Yardım Melekleri’nden Kanser Hastalarına Bağış…

Kanser hastalarının kemoterapi tedavilerini daha rahat alınabilmesi için İngiltere’den yapılan etkinliklerden elde edilen gelirlerle alınan infüzyon cihazı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Birimi’ne bağışlandı.

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Kanser hastalarının kemoterapi tedavilerini daha rahat alınabilmesi için İngiltere’den yapılan etkinliklerden elde edilen gelirlerle alınan infüzyon cihazı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Birimi’ne bağışlandı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Nurten Mehmet, Nazan Mustafa, Şenel Mehmet, Aydın Hassam ve Londra Yardım Melekleri yıllardan beri Kanser Hastalarına giysi bağışları, balolar, yemekler yaparak destek veriyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, dernek adına Londra’ya giden tiyatro ya da konser biletlerinin satışını anında yapan Londra Yardım Melekleri’ne her bir kanser hastası adına teşekkür etti.

Londra Yardım Melekleri bu yıl düzenlediği yemekten elde ettiği gelirle Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Onkoloji Hastanesi’ne soğuk kış günlerinde üşüyen hastalara iki kapı için 1500 Sterlin harcayarak sıcak kapı perdesi ve kemoterapi alan hastalar için çok önemli olan infüzyon pompalarından da iki tane satın aldı.

Kocaismail, etkinliğe katılan ya da katılmayıp, bilet alan katkı koyan herkese teşekkür etti.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

