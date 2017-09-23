Londra'da Uber'e Destek İçin 400 Bin İmza Toplandı

Uber'den yapılan açıklamada ise kararın, Londra'da 40 binden fazla lisanslı sürücünün işinden olmasına yol açacağı iddia edildi.

Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım operasyonlarından sorumlu Transport for London'ın (TfL), Uber'in hizmet lisansını yenilememe yönündeki kararını geri çekmesini isteyen 400 bin kişi "change.org" adresindeki imza kampanyasına katıldı.