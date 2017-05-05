Londra'da 'kuzey Kıbrıs Festivali' Başladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığının destekleriyle İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Londra, 5 Mayıs 17 (.): Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığının destekleriyle İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Londra'nın merkezindeki "Business Design Centre" adlı sergi alanında düzenlenen festival, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran tarafından açıldı.

ATAOĞLU

Açılış töreninde konuşan Bakan Ataoğlu, Londra'daki festivalle, Bakanlığın uluslararası alanda KKTC'yi tanıtmak için geleneksel olarak yaptığı etkinliklerin dışına çıkıldığını söyledi.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun KKTC'den koptuğunu anlatan Fikri Ataoğlu, "Londra'da yoğun olarak yaşayan 3'üncü ve 4'üncü nesil Kıbrıslı Türkleri yeniden kendi adalarına, kendi atalarının doğduğu topraklara çekmek için bir girişim başlattık" dedi.

Bakanlığının, Türkiye'nin değişik illerindeki festival ve tanıtım günlerini yurt dışına taşımaya başladığını anlatan Ataoğlu, bunun ilk durağının da Londra olduğunu kaydetti.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da küreselleşen dünyada KKTC'nin tanıtımına ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Giderek artan bir şekilde başka ülkelerde kendimize yeni pazarlar açmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlar festivalin organizatörleriyle birlikte festival alanını gezerek, katılımcılarla da bir süre sohbet etti.

Festival kapsamında kurulan stantlarda konuttan eğitime, bankacılıktan turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmaların hizmet ve ürünleri sergileniyor.

Geleneksel bir Kıbrıs köy evinden esinlenerek hazırlanan Turizm Bakanlığının standı, maket köy fırını, değirmen ve seramik atölyesi gibi bölümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Standı ziyaret edenlere Kıbrıs mutfağına özgü ürünler ikram edilirken, KKTC'yi tanıtıcı broşür ve kataloglar da dağıtılıyor.

Festivalde, KKTC merkezli mobilya ve gıda firmalarının ürünleri de satın alınabiliyor.

Ücretsiz ziyaret edilebilen festival, yarın sona erecek.

(AA/GÖZ/ÖK)